Мундеп МО "Волковское" задекларировал доход в 101,9 млн рублей

Депутат-самовыдвиженец местного совета МО "Волковское" Антон Мещеров отчитался о доходе за 2020 год в размере 101,9 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте муниципалитета.

В собственности муниципала - два земельных участка площадью 1,2 тысячи кв. м каждый, один из которых был приобретен в отчетном году. Кроме того он задекларировал жилой дом площадью 160 кв. м, гараж, баню и восемь квартир. Из них шесть, судя по сведениям об источниках полученных средств, также были куплены в 2020-м. Депутат владеет автомобилем BMW 320d xDrive.

Идя на выборы, Мещеров указал, что работает экономистом в ООО "СПК "Пригородный". Судя по сайту rusprofile, на имя его полного тезки зарегистрировано несколько коммерческих компаний, а также православная организация.

Глава МО "Волковское" Михаил Куренев отчитался о доходе в 1,4 млн рублей.