PolsatSport: Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Петербург

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести часть запланированных матчей из Дублина в Петербург, пишет польское издание PolsatSport.

Издание со ссылкой на журналиста Романа Колтона пишет, что сборная Польши сыграет в Петербурге и Севильи вместо Дублина и Бильбао. Ранее планировалось, что Польша 14 июня 2021 года проведет матч группового турнира против Словакии.

Также о подобном решении УЕФА пишет Telegram-канал "Мутко против". По данным канала, официально союз может это подтвердить в пятницу, 23 апреля, после заседания исполкома.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В групповом этапе на "Газпром-арене" пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня),