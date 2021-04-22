Полиция начала проверку после смертельного ДТП с пожаром на КАД

Управление МВД по Петербургу начало доследственную проверку после столкновения автомобилей на КАД, в котором погибли люди.

Вечером 21 апреля на внутреннем кольце КАД в районе Шафировского проспекта столкнулись два большегруза и автомобиль ВАЗ, вспыхнул пожар. От полученных травм на месте умерли водитель и пассажир легковушки.

Сейчас пожарные локализовали пламя, движение по участку временно приостановлено. Водителей призывают ехать в объезд через город. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что с 19:30 для движение открыта четвертая полоса.

фото: ДТП и ЧП / "ВКонтакте"