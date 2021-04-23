В РФ - еще почти 9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 694

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8 840 случаев заражения инфекцией. За это время скончалось 398, а сумело поправиться 9 407 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2502 новых больных, в Петербурге – 694, в Подмосковье – 609. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1001 человек и скончалось 37.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.