Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020 вместе с Севильей

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своем Twiiter заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально решил передать Петербургу и Севилье право провести дополнительные матчи чемпионата Европы - 2020.

"Севилья и Санкт-Петербург - официально! Впереди еще немного работы, мы начинаем сначала - лагерь, переезды, вся логистика", - написал Бонек.

Накануне польские СМИ со ссылкой на источники писали, что УЕФА решил перенести часть матчей "Евро-2020" из Дублина в Петербург. В частности, сообщалось, что в Петербурге сыграет сборная Польши.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. В групповом этапе на "Газпром-арене" пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня).