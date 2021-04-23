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16:56

Миронов недоволен тем, что единороссы "приватизировали" президентское послание

фото ЗакС политика Миронов недоволен тем, что единороссы "приватизировали" президентское послание

Президентское послание Федеральному собранию, точнее, его последствия, встретили негодование со стороны лидера справедливороссов в Госдуме Сергея Миронова. Заявленные Владимиром Путиным начинания, которые он потребовал воплотить в жизнь, по факту будут реализовывать единороссы, что способно поднять их популярность как партийной организации, отметил Миронов. Между тем, социал-демократ напомнил, что кое-что из директив ранее декларировалось и вносилось в парламент возглавляемой им партией эсеров.

"Получается, что органы власти в центре и в регионах, ведомства, депутатский корпус, работая над поставленными президентом задачами, волей-неволей все будут выполнять предвыборную программу "ЕР". Только избирателям не нравится, когда путают свою личную шерсть с государственной, – об этом единороссам забывать не стоит", - цитирует политика его пресс-служба.

Такую политическую конфигурацию, существующую в стране, депутат охарактеризовал как "удобную во всех отношениях".

Сегодня же, 23 апреля, в СМИ появилась информация о том, что во главе партийной структуры Миронова может сменить Захар Прилепин. В начале года "Справедливая Россия" слилась в союзе с движением упомянутого писателя под названием "За правду", а также с "Патриотами России". Сокращенно объединенная организация теперь называется "Справедливая Россия - За правду". Миронов вскоре после появления слухов опроверг свой уход с корпоративной должности.

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