Миронов недоволен тем, что единороссы "приватизировали" президентское послание

Президентское послание Федеральному собранию, точнее, его последствия, встретили негодование со стороны лидера справедливороссов в Госдуме Сергея Миронова. Заявленные Владимиром Путиным начинания, которые он потребовал воплотить в жизнь, по факту будут реализовывать единороссы, что способно поднять их популярность как партийной организации, отметил Миронов. Между тем, социал-демократ напомнил, что кое-что из директив ранее декларировалось и вносилось в парламент возглавляемой им партией эсеров.

"Получается, что органы власти в центре и в регионах, ведомства, депутатский корпус, работая над поставленными президентом задачами, волей-неволей все будут выполнять предвыборную программу "ЕР". Только избирателям не нравится, когда путают свою личную шерсть с государственной, – об этом единороссам забывать не стоит", - цитирует политика его пресс-служба.

Такую политическую конфигурацию, существующую в стране, депутат охарактеризовал как "удобную во всех отношениях".

Сегодня же, 23 апреля, в СМИ появилась информация о том, что во главе партийной структуры Миронова может сменить Захар Прилепин. В начале года "Справедливая Россия" слилась в союзе с движением упомянутого писателя под названием "За правду", а также с "Патриотами России". Сокращенно объединенная организация теперь называется "Справедливая Россия - За правду". Миронов вскоре после появления слухов опроверг свой уход с корпоративной должности.