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18:32

В Петербурге Бастрыкин открыл пансион воспитанниц

фото ЗакС политика В Петербурге Бастрыкин открыл пансион воспитанниц

В Петербурге, в Графском переулке, 23 апреля открылось новое учреждение, подведомственное Следственному комитету - пансион воспитанниц. Здесь же будет функционировать культурный центр при СК. Глава силовой структуры Александр Бастрыкин лично поучаствовал в церемонии, о чем сообщила пресс-служба СК. Для него это стало знаковым, историческим событием.

"Половина мест будет отведена для обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новый учебный год за парты этого образовательного учреждения сядут 100 девочек - учащиеся двух восьмых, девятого и десятого классов", - гласит сообщение.

Для того, чтобы гордиться выпускницами пансиона, если верить Бастрыкину, он сделает все возможное. На открытии им активно вспоминалась Великая Отечественная война.

"Хватит критиковать молодежь. Давайте воспитаем новое поколение представителей прекрасной петербургской культуры", - призвал высокопоставленный силовик.

Петербурженки в новом заведении будут постигать следственное дело и криминалистику.

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