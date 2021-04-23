Домик Петра I закроют на двухлетнюю реставрацию

Домик основателя Петербурга Петра I на Петроградской потребует примерно двухлетней реставрации, которая начнется в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Русского музея Владимира Гусева. Он подчеркнул, что таким образом реализуется распоряжение президента РФ.

"Это дорогостоящий проект, но в течение двух лет, в зависимости от того, как начнется финансирование, мы сделаем его реставрацию. Уже отреставрировали его историческую ограду - порядка 500 погонных метров", - сказал Гусев.

Ранее замминистра культуры Алла Манилова рассказала, что идет процесс подготовки проектно-сметной документации работ.

Домик Петра - одно из самых старых сооружений города, появившееся сразу после основания Петербурга, в 1703 году.