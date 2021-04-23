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23 апреля, 21:21

Шишкина назвала "недостоверной" информацию об установке памятника Сталину по инициативе "Справедливой России"

фото ЗакС политика Шишкина назвала "недостоверной" информацию об установке памятника Сталину по инициативе "Справедливой России"

Лидер петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина заявила ЗАКС.Ру, что информация о том, что партия планирует начать сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса с фигурой Иосифа Сталина не соответствует действительности. Ранее об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СР.

- Мы связались с Москвой. Там сказали, что это не так и позиции у партии по этому вопросу нет, - сказала Шишкина.

Она также допустила, что идея с монументом могла принадлежать Захару Прилепину или кому-то из его сторонников, вступивших в партию после объединенного съезда "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России".

- Мы здесь, в Петербурге, категорически против, - добавила Шишкина. 

Ранее СМИ сообщили, что эсеры якобы планируют начать 9 мая кампанию по сбору подписей за мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы", в том числе и Сталина. 

Напомним, Прилепин получил в объединенной партии должность сопредседателя, наряду с Геннадием Семигиным. Председателем остался Сергей Миронов.


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