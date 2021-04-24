В РФ выявили еще 8,8 тысяч коронавирусных больных, в Петербурге - 689 случаев

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8 828 случаев заражения инфекцией. За это время скончалось 399, а сумело поправиться 9 254 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2541 новый больной, в Петербурге – 689, в Подмосковье – 596. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1012 человек и скончалось 39.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.