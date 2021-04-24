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15:45

Макаров вышел на субботник благоустройства

фото ЗакС политика Макаров вышел на субботник благоустройства

В Петербурге 24 апреля прошел многократно анонсированный руководством города субботник, называемый чиновниками и депутатами Днем благоустройства. Под эгидой "Единой России" в нем поучаствовал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в чьей компании также был замечен известный единоросс из Госдумы Сергей Боярский. Представители правящей партии, по данным ее пресс-службы, работают на 200 участках в городе.

"Я всегда говорил и буду говорить, что хорошие соседи - это больше, чем двоюродные братья. Выходите с соседями, познакомьтесь, вместе примите участие в городском субботнике! Это несет в себе ещё и громадный психологический заряд. Самое главное - это сплачивает людей. Сегодня я уже объехал несколько площадок и везде увидел хорошую, дружескую атмосферу", - рассказал Макаров.

В позитивном ключе такого рода досуг описал и глава исполнительной ветви власти, губернатор Александр Беглов.

"В городе появилось много новых скверов, парков, общественных пространств. Их надо поддерживать в порядке. День благоустройства, в котором участвуют многие горожане, этому помогает", - рассудил чиновник.

На сайте Смольного фотографий Беглова с субботника пока не появилось. Он хвалил сегодняшнее мероприятие и звал на него людей в течение всего месяца.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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