В ночи у либертарианца Михаила Светова проходил обыск: активиста опрашивают в полиции

Ночью московские правоохранители приходили с обыском к члену Либертарианской партии России Михаилу Светову: после оперативных мероприятий его доставили в отдел полиции для опроса, известил адвокат активиста Дмитрий Захватов у себя в Telegram-канале.

"Прибыл в отдел полиции. Люди в форме разделили меня с Михаилом Световым. Его завели во внутреннее помещение отдела и, как это часто бывает, меня к нему не допускают. Мне сообщили, что Михаил задержан в рамках некоего дела об административном правонарушении. О каком правонарушении идет речь - не ясно (вернее ясно, что сейчас по-быстренькому чего-нибудь нафальсифицируют как обычно). Эту ночь Михаил проведет в отделе полиции", - пояснил Захватов.

Также накануне полиция задержала ещё одного члена ЛПР Сергея Бойка и политика Александр Соловьёва. Кроме того, силовики приходили домой к экс-фигурантам "московского дела" Самариддину Раджабову и Алексею Миняйло.

Уточняется, что обыск у Светова проходил в рамках дела о развратных действиях, возбуждённого в 2019 году.

Напомним, в поле зрения правоохранителей либертарианец попал после того, как сотрудник МИЦ "Известия" подал на него заявления в полицию. Он якобы обнаружил в Instagram Светова от 2012 года некое фото компрометирующего содержания и решил сообщить об этом полиции. Из-за этого силовики спустя семь лет стали его обыскивать, допрашивать и даже назначили урологическую экспертизу.