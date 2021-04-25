Путин приедет в Петербург на следующей неделе

Российский глава Владимир Путин собирается посетить Петербурге на грядущей неделе: в городе на Неве должно состояться заседание действующего при Федеральном собрании Совета законодателей РФ.

В телевизионной программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на "России 1" отметили, что президент ежегодно принимает участие в заседании обозначенного государственного органа.

Также отмечается, что Путин может принять участие в церемонии поздравления сотрудников Скорой медицинской помощи, чей профессиональный праздник отмечается 28 апреля.

Напомним, что визиты первого лица государства в Северную столицу провоцируют транспортный коллапс: ради его кортежа перекрываются ключевые городские магистрали, в связи с чем автовладельцы вынуждены стоять в 8-балльных пробках.