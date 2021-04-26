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11:15

В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700

фото ЗакС политика В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700

В России за последние сутки выявлено 8 803 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом с марта 2020 года в России выявлено 4 771 372 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 108 588 россиян, за последние сутки в статистику внесли 356 летальных исходов. 

В Петербурге заболели еще 706 человек. Известно о 29 156 активных случаев болезни, всего за время эпидемии в городе зафиксировано 412 864 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 37, всего известно о 13 082 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 687 человек (80 560 еще болеют). В Подмосковье — 609 (37 926 болеют сейчас). В Ленобласти заболели еще 83 человека (1 541 проходит лечение).

 

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