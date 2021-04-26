Депутаты Госдумы призвали назвать одну из улиц Москвы именем Лужкова

Группа депутатов Госдумы направила в мэрию Москвы предложение присвоить одной из улиц имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, документ опубликовал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Всего под обращением подписались 34 депутата. В том числе - лидеры трех фракций: Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов ("Справедливая Россия - За правду"). Авторы обращения заявили, что Лужков "возглавил Москву в один из самых тяжелых для страны периодов", а его профессиональные и личные качества позволили "переломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона".

Депутаты напомнили, что при Лужкове были восстановлены Храм Христа Спасителя, Большой театр, Гостиный двор, построен МКАД, Третье транспортное кольцо, "Москва-Сити" и введены меры соцподдержки жителей столицы. В связи с этим обратившиеся просят мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть возможность присвоить имя Лужкова одной из столичных улиц.

Лужков умер в возрасте 83 лет 10 декабря 2019 года в клинике в Германии: он не вышел из состояния наркоза после операции на сердце.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Бывший тогда президентом Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой "за утрату доверия".