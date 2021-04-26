Суд отказался прекратить дело об обрушении СКК "Петербургский"

Московский суд Петербурга отказал в прекращении уголовного дела об обрушении СКК "Петербургский", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд завершил предварительные слушания по делу, которое рассматривается по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Суд отказал стороне защиты в прекращении дела с назначением фигурантам судебного штрафа.

Судебное заседание назначено на 29 апреля. Дело будет слушаться в особом порядке.

31 января 2020 года крыша СКК рухнула при демонтаже, один рабочий погиб. Комплекс снесли, чтобы на его месте построить новую ледовую арену, для этого правительство города подписало концессионное соглашение со "СКА Ареной".