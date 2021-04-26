Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о единовременных выплатах к юбилеям долгожителей, сообщили в Смольном.

Профильным комитетам поручено подготовить материалы с расчетами. Предлагается выплачивать 15 тысяч рублей к 90-летию, 20 тысяч – к 95-летию и 25 тысяч – к 100-летию жителей Петербурга.

По данным Смольного, в Петербурге сейчас проживает около 30 тысяч человек старше 90 лет и 350 - старше 100 лет. Самому пожилому петербуржцу - 108 лет.

Беглов заявил, что важно "синхронизировать усилия, чтобы наши жители чувствовали себя защищенными, окруженными заботой и вниманием". В Смольном напомнили, что в 2022 году Петербург должен войти в федеральную систему оказания долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В связи с этим Беглов поручил комитету по соцполитике, комитету по здравоохранению, комитету по информатизации и связи, финансовому блоку и районным администрациям совместно подготовиться к ее внедрению.

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