18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:28

В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

фото ЗакС политика В Петербурге скончалась вдова автора скульптуры "Печальный ангел"

Утром 27 апреля стало известно о смерти Марии Касьяненко, вдовы скульптора Романа Шустрова, автора "Печального ангела". Об этом сообщила тетя погибшей Евгения Манро на своей странице в Facebook.  

"Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора Петербургских Ангелов Романа Шустрова, и всего один день прошел с 25 апреля, годовщины смерти мужа ее матери, моей сестры Ольги Шустровой" — говорится в ее сообщении.

Манро поблагодарила друзей и близких за поддержку, которую они оказывали Марии Касьяненко. Она рассказала, что это уже пятая смерть в их семье за последний год. 

На набережной реки Карповки в начале марта 2021 года прошло открытие памятника "Печальный ангел" в память о погибших за период пандемии медиках. Мария Касьяненко в тот день открывала памятник. Сам автор скульптуры Роман Шустров скончался 14 мая 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:56 Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

12:05 В Новгородской области решили не проводить массовой акции на 9 мая

11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

9:56 На фоне улучшения эпидобстановки Эрмитаж решил вернуть бесплатные билеты в музей

26 апреля, 17:29 Более 7 млн россиян полностью привились от коронавируса

26 апреля, 17:26 Голикова призвала не ожидать введения новых "антиковидных" запретов на майских праздниках

26 апреля, 14:54 Для всех петербуржцев вновь стала доступной возможность пройти диспансеризацию

26 апреля, 13:27 Суд приостановил деятельность Дома кино до мая из-за проведения "Артдокфеста"

26 апреля, 11:15 В России выявили еще 8,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — более 700


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:56 Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

14:40 Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

13:51 Дом Сверчкова на Васильевском острове стал региональным памятником

13:46 Беглов переименовал названную в честь революционерки Книпович улицу в Смоляную

13:40 В Новгороде суд прекратил дело главы "Яблока" о посте об акции памяти Немцова

13:18 Суд в Москве ограничил деятельность ФБК*

13:11 Смольный предоставит премии семьям за заслуги в воспитании детей

12:45 Шишкина: "Народосбережение" и электрошокеры несовместимы

12:43 В Кремле связали визиты силовиков к журналистам с тем, что на акции 21 апреля работали их "фейковые" коллеги

12:21 Экс-главе штаба Навального в Иваново назначили обязательные работы из-за апрельского протеста

12:05 В Новгородской области решили не проводить массовой акции на 9 мая

11:57 Макаров заявился на праймериз "Единой России" в Госдуму

11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru