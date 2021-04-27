В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8 053 случая заражения инфекцией. За это время скончалось 392, а сумело поправиться 8 039 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2098 новых больных, в Петербурге – 712, в Подмосковье – 592. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 9722 человек и скончалось 38.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.