В Новгороде суд прекратил дело главы "Яблока" о посте об акции памяти Немцова

Новгородский суд решил прекратить административное дело, возбуждённое в отношении главы местного отделения "Яблока" Анны Черепановой, не найдя в нём состава преступления, уведомила она сама "Северо-Запад. МБХ медиа".

Правоохранители составили на Черепанову протокол из-за публикации во "ВКонтакте" в преддверии акции памяти Бориса Немцова, узрев в заметке призыв к участию в несанкционированном протесте.

"Не сомневаюсь в политическом заказе этого абсурдного дела. Уведомление о составлении протокола мне вручили в день выступления в Новгородской областной Думы с критикой действий губернатора Андрея Никитина и правительства области", - прокомментировала решение суда Черепанова.