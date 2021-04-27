Дом Сверчкова на Васильевском острове стал региональным памятником

Дом обер-секретаря А. Сверчкова на Васильевском острове (1 линия, 14) внесли решением главы КГИОП Сергея Макарова в перечень культурно-исторических памятников регионального значения, о чем сообщает пресс-служба комитета. Прежде всего, отмечается, что здание, характерное для застройки первой трети XVIII века, имеет "важное средообразующее значение" и "формирует красную линию" застройки улицы, на которой находится. Интересно, что его архитектор не известен.

Несмотря на почтенный возраст и неоднократно проводившиеся в жилом здании строительные работы, лицевой фасад хорошо сохранился, как с технической, так и со стилистической точек зрения. Подчеркивается, что в 1815 году он окончательно стал выглядеть как яркий пример классицистической архитектуры и с тех пор менялся только в сторону "более богатой отделки". В свою очередь, внутри дома Сверчкова (Кушелевой) выделяются кованая парадная лестница и некоторые элементы цоколя, существующие с XVIII века.

фото: kgiop.gov.spb.ru

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