18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:40

Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

фото ЗакС политика Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно - негосударственным театрам. Постановление градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Как указано в документе, дотации будут предоставлены учреждениям по результатам конкурсного отбора, провести который поручено комитету по культуре.

На соответствующие субсидии в городском бюджете заложено 70 млн рублей.

Средства выделят на постановку и показ спектаклей.

Добавим также, ранее в Смольном пообещали направить 6,1 млрд рублей в театры и концертные залы, подведомственные комитету по культуре, в качестве мер поддержки в период пандемии, из которых 167 млн уйдут на организацию новых постановок и гастрольную деятельность.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:40 В Новгороде суд прекратил дело главы "Яблока" о посте об акции памяти Немцова

13:11 Смольный предоставит премии семьям за заслуги в воспитании детей

11:43 Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

26 апреля, 20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

26 апреля, 20:21 "Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента

26 апреля, 16:21 "Победа будет за нами": Новосибирский штаб Навального объявил о закрытии

26 апреля, 15:29 Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею

26 апреля, 14:26 В парке Сахарова заложили Аллею ликвидаторов-чернобыльцев

26 апреля, 13:21 "Оруэлл — наш": "ОВД-Инфо" насчитал 1984 задержанных на акциях протеста 21 апреля

26 апреля, 12:55 Дождливый Петербург вышли убирать 755 единиц техники и более тысячи дворников


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:56 Путин призвал власти поддержать семьи, чьи доходы упали из-за пандемии

14:40 Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

14:02 У скульптуры "Печального ангела" почтили память погибших от коронавируса врачей

13:51 Дом Сверчкова на Васильевском острове стал региональным памятником

13:46 Беглов переименовал названную в честь революционерки Книпович улицу в Смоляную

13:40 В Новгороде суд прекратил дело главы "Яблока" о посте об акции памяти Немцова

13:18 Суд в Москве ограничил деятельность ФБК*

13:11 Смольный предоставит премии семьям за заслуги в воспитании детей

12:45 Шишкина: "Народосбережение" и электрошокеры несовместимы

12:43 В Кремле связали визиты силовиков к журналистам с тем, что на акции 21 апреля работали их "фейковые" коллеги

12:21 Экс-главе штаба Навального в Иваново назначили обязательные работы из-за апрельского протеста

12:05 В Новгородской области решили не проводить массовой акции на 9 мая

11:57 Макаров заявился на праймериз "Единой России" в Госдуму

11:48 В РФ учли еще 8 тысяч коронавирусных пациентов, в Петербурге - 712 случаев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru