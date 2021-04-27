Эсеры добиваются того, чтобы пенсия превышала 40% от зарплаты пенсионера

Фракция справедливороссов в Госдуме отправила на отзыв в кабинет министров законопроект, предлагающий закрепить в пенсионной системе норму из Конвенции Международной организации труда №102. Согласно этому положению, перешедший в статус пенсионера гражданин не может получать пенсию в размере менее чем 40% от его недавней зарплаты.

Лидер эсеров Сергей Миронов убежден, что при расчете страховой пенсии нужно исходить из оклада пенсионера в течение последнего года его трудовой деятельности. В свою очередь, высказываниям некоторых госслужащих, заявляющих, что размер отечественных пенсий уже превысил барьер в 40% от зарплаты, депутат ГД доверять не склонен.

"Лично я этого не заметил, и поэтому призываю чиновников внимательно отнестись к международным нормам, а коллег-депутатов – поддержать нашу инициативу", - цитирует Миронова его пресс-служба.