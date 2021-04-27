18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

15:56

ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала Apple более чем на 900 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую IT-компанию Apple, сочтя, что та злоупотребила доминирующим положением на рынке. Сумма штрафа составила свыше 12 млн долларов (более 906 млн рублей). Заявителем по делу летом прошлого года выступила "Лаборатория Касперского".

Суть претензий в том, что, по версии ФАС, Apple давала преимущество своей продукции на рынке мобильных приложений в операционной системе iOS и ухудшала позиции приложений конкурентов. Во многом конкурентам мешали некоторые правила AppStore, не позволявшие допустить на этот рынок приложений даже те, которые отвечали всем требованиям. Эти положения документации, предполагающие неограниченное усмотрение компании, ФАС потребовала от Apple удалить.

Решение в настоящее время обжалуется в судебном порядке.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:46 Первый шаг Макарова в Госдуму в глаза петербургских политиков

20:55 Беглов похвастался Путину особыми успехами в борьбе с пандемией

20:19 Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля

19:57 Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"

19:35 Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию

18:56 Суд принял иск чиновников к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры

18:53 На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

18:37 В Петербурге появится крупнейший в РФ парк автобусов на сжиженном газе

18:36 Верховный суд РФ оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"*

18:25 Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"

17:59 Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры

17:50 Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"

17:49 Муниципал: Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии

17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru