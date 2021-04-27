18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:50

Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"

фото ЗакС политика Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"

Сын Рудольфа Фурманова Владислав (псевдоним - Влад Фурман) стал новым руководителем петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, делится "Интерфакс".

"Я подхватываю дело отца в руководстве театра и вижу для себя цель - сохранение той модели которую он создал в конце 1980-х годов, - модели негосударственного контрактного репертуарного театра", - представил свою позицию Фурман.

Театральный деятель уточнил, что хочет открыть при театре центр актёрского мастерства.

В 2013 году Влад Фурман удостоился звания Заслуженного деятеля искусств РФ. Обладает также рядом театральных премий.

Основатель "Русской антрепризы" Рудольф Фурманов скончался 9 апреля в возрасте 82 лет. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:53 На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

14:40 Смольный выделил 70 млн рублей на поддержку негосударственных театров

13:40 В Новгороде суд прекратил дело главы "Яблока" о посте об акции памяти Немцова

13:11 Смольный предоставит премии семьям за заслуги в воспитании детей

11:43 Президентский борт сел в Пулково: ближайшие два дня Путин проведет в Петербурге

26 апреля, 20:56 "Продолжают противоправную деятельность": Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

26 апреля, 20:21 "Это означает смерть издания": Колпаков рассказал о перспективах "Медузы" при статусе иноагента

26 апреля, 16:21 "Победа будет за нами": Новосибирский штаб Навального объявил о закрытии

26 апреля, 15:29 Петербургские долгожители получат единовременные выплаты к юбилею

26 апреля, 14:26 В парке Сахарова заложили Аллею ликвидаторов-чернобыльцев


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:46 Первый шаг Макарова в Госдуму в глаза петербургских политиков

20:55 Беглов похвастался Путину особыми успехами в борьбе с пандемией

20:19 Шишлов написал Москальковой в связи с жесткими задержаниями 21 апреля

19:57 Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"

19:35 Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию

18:56 Суд принял иск чиновников к владельцам сгоревшей Невской мануфактуры

18:53 На время майских праздников между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные "Ласточки"

18:37 В Петербурге появится крупнейший в РФ парк автобусов на сжиженном газе

18:36 Верховный суд РФ оставил без изменений приговор фигурантам дела "Сети"*

18:25 Евангельская христианская церковь просит передать ей здание "Мюзик-Холла"

17:59 Навальный благодарит врачей и хочет для своих внуков медицинской карьеры

17:50 Сын Фурманова возглавил театр "Русская антреприза"

17:49 Муниципал: Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии

17:30 В Петербурге Путин предостерег законотворцев от "пустословия"

17:18 Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru