Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии

Муниципальный совет МО "Ульянка" на заседании 26 апреля обсуждал вопрос о передаче полномочий местного избиркома (ИКМО) территориальному избиркому (ТИК) № 42. Для принятия этого решения не хватило голосов двух депутатов, сообщил ЗАКС.Ру замглавы МО Павел Кондрашов.

Вопрос в повестку внесла глава муниципалитета Оксана Хлебникова. Ей передать полномочия рекомендовал Горизбирком, уточнил Кондрашов.

- В год на содержания ИКМО муниципалитет тратит около 1,3 миллиона рублей, муниципальные выборы проходят раз в 5 лет, то есть остальные 4 года председатель ИКМО получает неплохую зарплату за "хорошо" проведенные выборы. Я пытался доказать коллегам, что это бесполезный орган работающий на постоянной основе и нам он не нужен, но депутаты от "Единой России" воздержались, а представитель "Справедливой России" проголосовала против передачи полномочий, - заявил замглавы МО "Ульянка".

"За" проголосовали" девять депутатов, "против" - один, четверо воздержались, остальные отсутствовали. Таким образом, решение принято не было, поскольку были необходимы голоса как минимум 11 человек.