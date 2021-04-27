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Выборы - 2021

Муниципал

17:49

Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии

фото ЗакС политика Совет МО "Ульянка" не смог передать полномочия ИКМО территориальной комиссии

Муниципальный совет МО "Ульянка" на заседании 26 апреля обсуждал вопрос о передаче полномочий местного избиркома (ИКМО) территориальному избиркому (ТИК) № 42. Для принятия этого решения не хватило голосов двух депутатов, сообщил ЗАКС.Ру замглавы МО Павел Кондрашов. 

Вопрос в повестку внесла глава муниципалитета Оксана Хлебникова. Ей передать полномочия рекомендовал Горизбирком, уточнил Кондрашов. 

- В год на содержания ИКМО муниципалитет тратит около 1,3 миллиона рублей, муниципальные выборы проходят раз в 5 лет, то есть остальные 4 года председатель ИКМО получает неплохую зарплату за "хорошо" проведенные выборы. Я пытался доказать коллегам, что это бесполезный орган работающий на постоянной основе и нам он не нужен, но депутаты от "Единой России" воздержались, а представитель "Справедливой России" проголосовала против передачи полномочий, - заявил замглавы МО "Ульянка". 

"За" проголосовали" девять депутатов, "против" - один, четверо воздержались, остальные отсутствовали. Таким образом, решение принято не было, поскольку были необходимы голоса как минимум 11 человек.

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