Беглов рассказал Путину об исполнении поручений, данных Федеральному собранию

В ходе продолжающегося визита президента Владимира Путина в Петербург с ним встретился губернатор Александр Беглов и рассказал о том, как он и его подчиненные собираются реализовывать положения президентского послания Федеральному собранию, озвученные 21 апреля.

Так, по словам Беглова, около 75 тысяч детей из неполных семей получают повышенные социальные ежемесячные выплаты. Тем временем, госдолг Петербурга как субъекта РФ, заметил Беглов, составляет всего 14% от объема собственных доходах, и, по имеющимся прогнозам, будет только сокращаться благодаря механизмам, которые предложил Путин в своем выступлении 21 апреля.

"Развитие Санкт‑Петербургского транспортного узла с перспективой до 2030 года потребует 411,9 млрд рублей. Из них дефицит в объеме 187,5 млрд рублей мы планируем покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры", - цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Также в Смольном намерены следовать посланию Путина в вопросах газификации садоводств.

Говоря о туристической сфере, Беглов посетовал, что город растерял львиную часть привычных доходов от нее из-за пандемии и согласился с важностью продления кэшбэка для туристического бизнеса.

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