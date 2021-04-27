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19:57

Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"

фото ЗакС политика Навальный подал иск к администрации "Матросской тишины"

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок по делу "Ив Роше" в пенитенциарных учреждениях Владимирской области, подал в суд на администрацию столичного следственного изолятора "Матросская тишина", где он находился в январе-феврале в ожидании суда и апелляции. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Как сообщает другой источник агентства, политик оспаривает принятое сотрудниками СИЗО решение перевести его в статус заключенных, склонных к побегу.

Отметим, что именно с этим статусом были связаны одни из первых жалоб Навального уже в покровской ИК-2: политик жаловался на лишение его сна ввиду побудок каждый час. Таким образом сотрудники колонии проверяли его физическое присутствие в бараке. Управление ФСИН по Владимирской области, в свою очередь, эту информацию опровергало.

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