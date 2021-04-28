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10:47

Рабочие закрасили граффити с Навальным в Петербурге

фото ЗакС политика Рабочие закрасили граффити с Навальным в Петербурге

Рабочие закрасили граффити с Навальным в Пушкарском саду, передают "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-секретаря администрации Петроградского района Елену Григорьеву.

Депутат МО "Смольнинское" Диана Серая опубликовала в Twitter фото, на котором видно, как рабочие в куртках "Ленэнерго" закрашивают портрет политика.

Граффити с Навальным появилось на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 28 апреля. Около 9:00 к будке подъехали полицейские.

Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в исправительной колонии №2 в Покрове политик проведет в итоге 2,5 года. Сторонники Навального заявляли о его ухудшающемся самочувствии и требовали допустить к нему врачей.

В поддержку оппозиционера 21 апреля во многих городах России прошли несанкционированные митинги. В Петербурге во время протестного шествия было задержано более 800 человек. 

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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