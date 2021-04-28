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11:25

В РФ - менее 8 тысяч новых COVID-больных, в Петербурге - 723 случая

фото ЗакС политика В РФ - менее 8 тысяч новых COVID-больных, в Петербурге - 723 случая

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 7 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 387, а сумело поправиться 8 420 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1840 новых больных, в Петербурге – 723, в Подмосковье – 612. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1087 человек и скончалось 34.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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