На Петроградской стороне загорелся дом-памятник Доходный дом Б.О. Урвича (№57 по Большому проспекту Петроградской стороны) охвачен огнем, сообщает ТАСС со ссылкой региональное управление МЧС. "В 12:03 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большой проспект, д. 57. Происходит горение в жилом здании", - гласит сообщение. Пожару присвоили второй номер сложности, поскольку есть риск распространения огня. О площади горения пока не сообщается. Жилое, нерасселенное здание, входящее в реестр культурно-исторических памятников регионального значения, относится к эпохе модерна. Его построили в 1913 году. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен