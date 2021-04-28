На севере Петербурга массово сносят незаконные торговые точки

Чиновники из комитета по контролю за имуществом и администрации Выборгского района занимаются ликвидацией десяти торговых павильонов, которые без необходимого разрешения находятся на девяти земельных участках, передает пресс-служба Смольного. Общая площадь этой недвижимости, использовавшейся в основном как мелкие магазины и закусочные, составляет 400 кв. метров. Очистить от нее городскую территорию велел губернатор Александр Беглов. В ближайшее после сноса время освободившуюся местность ждут работы по благоустройству.

"Землепользователи должны соблюдать законы Санкт‑Петербурга, касающиеся аренды земельных участков. Освобождая участки, город действует в рамках закона, на основании документов о расторжении аренды и судебных решений. Ситуация контролируется, проверки будут продолжены", - приводятся его слова.

На незаконном положение все десять павильонов числились в течение последних трех лет. Отмечается, что только один павильон арендаторы участков снесли самостоятельно, исполняя соответствующее требование чиновников.

фото: gov.spb.ru

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