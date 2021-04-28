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18:07

"Справедливая Россия" предложила Мишустину ограничить расходы россиян на услуги ЖКХ

фото ЗакС политика "Справедливая Россия" предложила Мишустину ограничить расходы россиян на услуги ЖКХ

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Госдуме во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложили ограничить предельные расходы на коммунальные услуги на уровне 15% от совокупного дохода семьи, передает ТАСС со ссылкой на лидера фракции Сергея Миронова.

По словам Миронова, в целом у справороссов с Мишустиным "состоялся откровенный разговор". Он рассказал, что фракция предложила решения "наиболее острых социальных проблем в сферах ЖКХ, здравоохранения" и предложила "варианты усиления социальной поддержки".

Одна из инициатив - ограничить расходы граждан на услуги ЖКХ в размере 15% от совокупного дохода семьи. Справороссы считают, что траты свыше этого порога должно компенсировать государство. 

"Глава правительства знает это наше предложение, соответствующие министерства его прорабатывают", - добавил Миронов.

Также Миронов напомнил Мишустину о предложении запретить оказание платных услуг в системе государственной медицины. Он отметил, что есть частные клиники, а в "государственных и муниципальных медицинских учреждениях не должно быть никаких платных услуг".

Мишустин 28 апреля провел консультациями с представителями всех фракций в Госдуме. 12 мая у него запланирован отчет о работе кабмина перед думой.

 

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