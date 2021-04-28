РФ отправила Индии первую партию гуманитарной помощи

Сегодня, 28 апреля, Россия отправляет индийскому правительству двумя самолетами МЧС первую партию гуманитарной помощи в Индию, чья система здравоохранения не справляется с очередным всплеском эпидемии коронавируса. Первый самолет уже вылетел. Как сообщает пресс-служба Кремля, эту информацию, утром появившуюся на сайте МИД, подтвердил в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди президент Владимир Путин.

Первая партия помощи будет состоять из 22 тонн медицинского оборудования, включая 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок лекарств.

Отметим, что в Индии в последние дни и недели наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа: в день фиксируют более 350 тысяч случаев COVID-19, а скончавшихся от инфекции не успевают хоронить и складывают на улицах.