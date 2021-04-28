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18:58

Через пляж у бывшего пансионата "Дюны" начали строить дорогу

фото ЗакС политика Через пляж у бывшего пансионата "Дюны" начали строить дорогу

Активисты из сообщества "Зеленая коалиция" сигнализировали о том, что в Курортном районе возле бывшего пансионата "Дюны" (41 км Приморского шоссе) днем 28 апреля начала работать тяжелая техника. Прямо на пляжном песке здесь ожидается прокладка дороги. Экскаваторы попали на любительскую видеозапись. Отмечается, что на неделе это уже не первая попытка начать работы.

"Судя по всему, это продолжение истории с парковками на территории апарт-отеля "Светлый мир внутри", только теперь уже застройщик ООО "Босфор" вылез за пределы своей территории на пляж, обслуживаемый СПб ГБУ "Курортный берег" и находящийся в ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Активисты подозревают, что будущую дорогу подведут к ресторану "Хорошие люди". Выйдя на место событий, они незамедлительно пожаловались чиновникам и полицейским.

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