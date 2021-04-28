Милонов отрицает, что размещал видео в Tik-Tok

Аккаунт от имени депутата Госдумы от "Единой России" Виталия Милонова в социальной сети Tik-Tok за три дня своего существования, к вечеру 28 апреля, набрал более 19,5 тысяч лайков и свыше 4,2 тысяч подписчиков. При этом сам парламентарий уверяет, что не имеет к нему никакого отношения.

- Какие-то блогеры, пранкеры, хакеры. Знать не знаю. Избиратели подошли и сказали: "Давайте видео запишем". Давайте. Оказалось, Tik-Tok, - заявил Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Единоросс подтвердил, что это относится и к последнему ролику, где депутат в костюме сотрудника НКВД говорит: "Вопросик у нас к вам имеется, гражданин Паль Александр".

- Я разговаривал на встрече с избирателями. Кто-то меня тайно записал, - объяснил Милонов происхождение видео.

Парламентарий пообещал тщательно расследовать и "вывести на чистую воду" "субчиков", которые создали аккаунт.

Всего в профиле Милонова к вечеру 28 апреля было опубликовано 4 видео. В одном из них депутат ходит вокруг скульптурной иконы Николая Чудотворца в Шушарах, в другом - сажает деревья. Еще один ролик - фрагмент телевизионного выступления о флаге России.

Напомним, ранее Милонов предлагал запретить Tik-Tok из-за видео с ЛГБТ-контентом и называл соцсеть "самым быдло-уровнем, который может быть".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.