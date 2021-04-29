В России выявили еще 9,2 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге — 716

В России за последние сутки выявлено 9 284 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зафиксировано 4 796 557 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 109 731 россиянин, 364 летальных исхода добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге COVID-19 заболели еще 716 человек. С марта 2020 года в городе зарегистрировано 415 015 случаев заболевания, 28 109 петербуржцев, по данным штаба, болеют коронавирусом сейчас. Число умерших от инфекции в Петербурге возросло на 27, всего известно о 13 181 летальном исходе.

В Москве, где заболевших больше всего, коронавирусом заразились еще 3 215 человек (82 480 болеют сейчас). В Подмосковье — 632 (38 324 продолжают болеть). В Ленобласти заболели еще 83 человека (1 528 проходят лечение).