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11:59

Администрация президента потратила более 42 млн рублей на покупку орденов и медалей

фото ЗакС политика Администрация президента потратила более 42 млн рублей на покупку орденов и медалей

Управление делами президента РФ потратило 42,2 млн рублей на приобретение орденов и медалей: на соответствующие тендеры обратило внимание издание "Открытые медиа".

Так, из федерального бюджета обозначенная сумма ушла на покупку пяти орденов "За заслуги перед Отечеством" II степени по 56 340 рублей за каждый и на аналогичное количество орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени по 43 800 рублей штука.

Кроме того, согласно контракту, предусматривается приобретение 40 орденов Александра Невского по 46 920 рублей за штуку и 150 орденов Почета по 9 108 рублей. Управделами закупило также 18 орденов "Родительская слава". Помимо обозначенных почетных знаков отличия, администрация президента покупает 1200 медалей "За отвагу", 2500 медалей Суворова, 1800 медалей Жукова, 400 медалей Нестерова, 50 медалей Ушакова, 674 медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и 36 медалей ордена "Родительская слава".

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