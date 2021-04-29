Петербургский "Пассажиравтотранс" поставил в ЛНР партию автобусов

В Алчевск приехала предоставленная петербургским "Пассажиравтотрансом" партия высокопольных автобусов ЛиАЗ-6212 из Петербурга: предприятие отправило машины неделю назад в рамках гуманитарной помощи непризнанной Луганской народной республике.

"Автобусы ЛиАЗ-6212 из "Пассажиравтотранса" прибыли в Алчевск - второй по численности населения город (107,5 тысяч жителей) ЛНР", - отчитались о событии в паблике "Питертранспорт" во "ВКонтакте".

Авторы заметки сообщают, что в город приехали 14 "гармошек", снятых с рейсов в прошлом году - в самом начале пандемиию

"Десяток таких автобусов, только "газовых", ещё есть в распоряжении холдинга "Питеравто" — машины находятся на "приколе" на стоянке в Шушарах", - рассказал близкий к "Пассажиравтотрансу" источник.