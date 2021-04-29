Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

16:33

Мундепам Невского района удалось собрать свыше 2 тысяч подписей против золоотвала на Дальневосточном

фото ЗакС политика Мундепам Невского района удалось собрать свыше 2 тысяч подписей против золоотвала на Дальневосточном

Муниципальным депутатам МО "Правобережный" Фёдору Грудину, Светлане Дмитриевой и Евгению Семененко, а также всем неравнодушным активистам, удалось собрать 2021 подпись под обращением к градоначальнику Александру Беглову с требованием заняться уборкой золоотвала на Дальневосточном проспекте, который находится в опасной близости к жилым домам.

Грудин отметил, что жители района охотно шли на контакт, поэтому необходимое количество автографов набралось достаточно быстро.

"В ходе подписной кампании инициаторы сбора подписей приглашались на телевидение и круглые столы с экологами и представителями Смольного. Народная поддержка инициативы показала чиновникам важность проблемы и есть все основания думать, что после получения подписей губернатором, проблема сдвинется с мёртвой точки", - констатируют муниципалы.

Теперь перед активистами стоит задача скрепить вместе свыше 500 подписных листов, которые будут переданы в Смольный и Минприроды сразу после майских праздников.

Напомним, золоотвал уже давно вызывает обеспокоенность горожан как минимум потому, что содержащиеся в нём отходы относятся к IV и III классам опасности: к соответствующим выводам пришли в экспертной лаборатории Росприроднадзора.

Фото: Фёдор Грудин


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:54 "Фонтанка": Бастрыкин объединил Северо-Западное следственное управление на транспорте с Московским

19:49 Петербургским чиновникам рекомендовали ограничить празднование 9 мая на свежем воздухе

19:26 "Признаки сезонного заболевания": Роспотребнадзор допустил осложнение ситуации с COVID-19 к осени

18:59 Петербургские детсады будут работать в привычном режиме с 4 по 7 мая

18:52 "Медуза" объявила о сборе пожертвований после внесения в реестр СМИ-иноагентов

18:35 Горсуд Петербурга отменил аресты двум участникам протеста 21 апреля

18:31 Вишневский спросил у МВД, почему уголовные дела возбуждают только за граффити с Навальным

18:23 В ЗВО пообещали устроить салют в Петербурге в День Победы

17:57 Полиция задержала сторонника новгородской "Весны" Максимова

17:37 Экс-главу штаба Навального в Архангельске отправили в колонию за репост клипа Rammstein

17:32 Маломобильных петербуржцев начали вакцинировать от COVID-19 на дому

17:21 Шишлов призвал Памфилову не проводить трехдневное голосование на выборах в Петербурге

17:08 Граффити с силовиком - "героем нашего времени" в Петроградском районе закрасили

16:59 "Мемориал"* признал политзаключенными редакторов студжурнала DOXA

16:33 Муниципал: Мундепам Невского района удалось собрать свыше 2 тысяч подписей против золоотвала на Дальневосточном

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru