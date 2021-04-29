Мундепам Невского района удалось собрать свыше 2 тысяч подписей против золоотвала на Дальневосточном

Муниципальным депутатам МО "Правобережный" Фёдору Грудину, Светлане Дмитриевой и Евгению Семененко, а также всем неравнодушным активистам, удалось собрать 2021 подпись под обращением к градоначальнику Александру Беглову с требованием заняться уборкой золоотвала на Дальневосточном проспекте, который находится в опасной близости к жилым домам.

Грудин отметил, что жители района охотно шли на контакт, поэтому необходимое количество автографов набралось достаточно быстро.

"В ходе подписной кампании инициаторы сбора подписей приглашались на телевидение и круглые столы с экологами и представителями Смольного. Народная поддержка инициативы показала чиновникам важность проблемы и есть все основания думать, что после получения подписей губернатором, проблема сдвинется с мёртвой точки", - констатируют муниципалы.

Теперь перед активистами стоит задача скрепить вместе свыше 500 подписных листов, которые будут переданы в Смольный и Минприроды сразу после майских праздников.

Напомним, золоотвал уже давно вызывает обеспокоенность горожан как минимум потому, что содержащиеся в нём отходы относятся к IV и III классам опасности: к соответствующим выводам пришли в экспертной лаборатории Росприроднадзора.

Фото: Фёдор Грудин

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.