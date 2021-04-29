"Фонтанка": Бастрыкин объединил Северо-Западное следственное управление на транспорте с Московским

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о реорганизации Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, пишут "Фонтанка.ру" и 78.ru со ссылкой на источники.

По данным изданий, Северо-Западное следственное управление на транспорте объединят с Московским межрегиональным СУ. Объединенное ведомство может получить название Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В итоге шесть следственных управлений на транспорте СК могут реорганизовать в три структуры. Помимо упомянутой, единые структуры могут появиться на базе Уральского и Приволжского СУТ, а также Восточно-Сибирского и Дальневосточного.

фото: sledcom.ru