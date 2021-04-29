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29 апреля, 20:26

Прокуратура запросила для Оганесяна 16 лет колонии строгого режима

фото ЗакС политика Прокуратура запросила для Оганесяна 16 лет колонии строгого режима

Сторона обвинения в ходе прения сторон в Куйбышевском суде Петербурга запросила для бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна 16 лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Кроме срока в колонии, прокуратура запросила для Оганесяна штраф в 60 млн рублей и запрет работать на госслужбе в течение семи лет.

Другим фигурантам дела прокуратура также запросила в сроки в колонии с назначением штрафа. 

  • Бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику — 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 60 млн рублей с запретом занимать должности на государственной службе сроком на 6 лет.
  • Главе компании "Стройэлектромонтаж-5" Василию Сливкину — 10 лет в ИК строгого режима со штрафом в 400 млн рублей.
  • Его сыну Кириллу Сливкину — 8 лет в ИК строгого режима со штрафом в 20 млн рублей.
  • Сотруднику "Стройэлектромонтаж-5" Николаю Хрипунову — 8 лет в ИК строгого режима со штрафом в 20 млн рублей.
  • Главе "Театрально-декорационные мастерские"  Григорию Попову — 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей.
  • Директору "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артему Куспицу — 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
  • Финансисту Елене Ковалевой — 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
  • Соучредителю ТДМ Владимиру Халифу — 4 года в ИК общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
  • Также обвинение просит удовлетворить гражданский иск ООО "Инжтрансстрой-СПб" на сумму почти 50,5 млн рублей. 

Напомним, дело в отношении Оганесяна возбудили в 2016 году. Его заподозрили в махинациях при поставке видеотабло для стадиона "Газпром-арена". По версии следствия, Оганесян получал взятки от "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) в размере 15% от суммы контракта компании с бывшим генподрядчиком стадиона "Трансстроем".

 


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