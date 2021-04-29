Активисты обесточили помещение бара на улице Рубинштейна

Вечером 29 апреля на улице Рубинштейна прошёл рейд по барам, продающим алкоголь без лицензии. Всего за вечер общественники посетили пять заведений. "Проверка" закончилась изъятием алкоголя, а вход в один из баров и вовсе закрыли на замок и отключили в нем электричество.

В "Трудовых буднях" активистам удалось добиться изъятия алкоголя. Кроме спиртного, сотрудники полиции изъяли два баллона, заподозрив, что в них может быть "веселящий газ". Всего было изъято четыре коробки с крепкими напитками, но активисты утверждают, что сотрудники бара успели увезти две коробки до приезда полиции.

Визит в бар "Проходимец" тоже получился продуктивным. Активисты повесили на вход в заведение замок и обесточили помещение. Участники рейда полагают, что такие меры смогут временно помешать работе бара. Помещение "Проходимца" находится в собственности города. Как рассказал депутат МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, полгода назад было выдано постановление на "выселение" бара, но предприниматель продолжает работу, несмотря на предписание.

ЗАКС.Ру уже рассказывал, как жители района борются с нелегальной продажей алкоголя на улице Рубинштейна.

Константин Леньков