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11:10

В РФ подтвердилось 8,7 тысяч новых COVID-заражений, в Петербурге - 725 случаев

фото ЗакС политика В РФ подтвердилось 8,7 тысяч новых COVID-заражений, в Петербурге - 725 случаев

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8731 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 397, а сумело поправиться 8406 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2662 новых больных, в Петербурге – 725, в Подмосковье – 651. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1011 человек и скончалось 33.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.

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