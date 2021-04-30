Посольство США прекратит выдачу виз россиянам, кроме дипломатических

Посольство США в России на своем сайте объявило о намерении сократить количество оказываемых услуг с 12 мая. В частности, американское посольство прекратит выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

По словам представителей посольства, они получили уведомление от российского правительства о намерении запретить американским дипмиссиям нанимать на работу иностранных граждан.

Посольство намерено оказывать только экстренные услуги для граждан США и выдавать ограниченное количество иммиграционных виз при истечении срока их действия или "угрозе жизни".

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные иностранные государства" не могут нанимать на работу людей, находящихся на территории России. Уже заключенные договоры предписывалось расторгнуть. Перечень "недружественных государств" должен определить кабмин.