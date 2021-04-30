18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:15

Глава Коми ответил на критику местного коммуниста угрозой его "урыть"

фото ЗакС политика Глава Коми ответил на критику местного коммуниста угрозой его "урыть"

Накануне, 29 апреля, между представителями двух ветвей власти в республике Коми разгорелся скандал: депутат от КПРФ Олег Михайлов с трибуны назвал главу региона Владимира Уйбу "трусом" из-за использования административного ресурса на выборах, после чего Уйба подстерег обидчика и обратился к нему с неформальным разговором, который был записан. Запись беседы, которая изобилует ненормативной лексикой, оскорблениями и угрозами, Михайлов выложил в Telegram-канал "Новая республика". Среди прочего, Уйба обращается к оппоненту как к "коню" и предлагает ему вместе отойти с тем, чтобы "урыть". В противном случае, по мнению инициатора беседы, Михайлов - не "мужик". Михайлов в связи с инцидентом рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

Между тем, в правительстве республики интерпретируют ситуацию оригинальным образом: не прав в данном случае, по мнению пресс-службы, именно коммунист, который сначала оскорблял чиновника, а потом записывал личный разговор "исподтишка". Что же касается обсценной лексики в исполнении чиновника, то, уверены в региональной администрации, это наиболее понятный депутату от КПРФ язык. Позиция пресс-службы изложена через РИА "Новости".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:16 Суд признал законным включение Льва Пономарева в реестр СМИ-иноагентов

14:58 Дмитриева предложит Смольному решение проблемы сквера на Купчинской

14:40 Шишлов встревожен задержанием адвоката Ивана Павлова

14:17 Все петербургские зеленые зоны открылись после весенней просушки

13:53 "Не надо записывать мужской разговор": Песков укорил депутата за запись разговора с главой Коми

13:52 Более 160 тысячам амбулаторных больных в Петербурге выдали бесплатные лекарства от COVID-19

13:15 Штабы Навального включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

13:13 Директор "Эрмитажа" не понимает, почему губернаторы боятся уличных граффити

13:11 Следствие заподозрило Ивана Павлова в разглашении сведений по делу Сафронова

12:58 На активиста из Челябинска завели дело по "дадинской" статье

12:54 Дербин о профсоюзной борьбе: Жертвовать надо там, где есть в этом смысл

12:43 Петербургские ветераны получат выплаты до 10 тысяч рублей ко Дню Победы

12:33 Репетиция парада привела к пробкам в центре Петербурга

12:20 Адвокаты потребовали прекратить "процессуальный произвол" в отношении Ивана Павлова

12:15 Глава Коми ответил на критику местного коммуниста угрозой его "урыть"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru