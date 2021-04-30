ЛФП проведет 1 мая видеоперекличку с другими профсоюзами

Ленинградская федерация профсоюзов проведет Первомай в виртуальном режиме. Председатель организации Владимир Дербин объявил, что ЛФП будет участвовать по видеосвязи в "перекличке" с дружественными профсоюзными организациями, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Дербина, петербуржцы выйдут на связь в рамках "переклички" у памятника первой маевке в Петербурге, рядом с проходной судостроительного завода "Северная верфь". В пятницу, 30 апреля, актив ЛФП возложил у памятника цветы. В мероприятии участвовало около 70 человек.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений в Петербурге второй год подряд не разрешается проводить первомайские мероприятия. При этом в Ленинградской области пройдет несколько акции в честь Дня труда.

ЛФП входит в Федерацию независимых профсоюзов России. Это лояльная власти организации, ранее ежегодно устраивавшая совместные первомайские шествия с "Единой Россиией" и городскими чиновниками.