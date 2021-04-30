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12:33

Репетиция парада привела к пробкам в центре Петербурга

фото ЗакС политика Репетиция парада привела к пробкам в центре Петербурга

Утром и днем 30 апреля на Дворцовой площади проходит репетиция традиционного парада, ожидающегося 9 мая в День Победы. По этому случаю Движение вдоль Дворцовой площади, по Дворцовой и Адмиралтейской набережным в Петербурге полностью закрыли с раннего утра и до 12:30. 

Общий уровень транспортной загруженности городских улиц сервис Яндекс.Пробки оценивает в 7 из 10 баллов. 

По состоянию на 12:30, судя по Яндекс.Картам, почти неподвижно стоят Садовая улица по обе стороны от Невского проспекта, Староневский проспект, набережная Кутузова, север Московского проспекта, площадь Труда, а также улицы, прилегающие к метро "Чернышевская" и площади Пролетарской диктатуры.

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