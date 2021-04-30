Все петербургские зеленые зоны открылись после весенней просушки

На один день раньше дедлайна в Петербурге стали вновь доступны прохожим оставшиеся из 87 закрывавшихся на просушку скверов, садов и парков. Последними 30 апреля открыли, среди прочего, Никольский, Таврический, Юсуповский сады, Казанский и Екатерининский скверы, парк Александрино, о чем сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Теперь свободно гулять можно абсолютно во всех зеленых зонах перечисленных типов.

"Пока территории зеленых насаждений были закрыты для горожан, садовники приводили в порядок садово-парковую мебель, урны, при необходимости подсыпали дорожки", - гласит сообщение.

За прошедшие пять недель, в течение которых в эти общественные пространства не пускали людей, специалисты успели начать высаживать новые деревья и кустарники на территории некоторых из них.