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16:55

Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили госнаграды от Беглова

фото ЗакС политика Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили госнаграды от Беглова

В здании петербургского правительства 30 апреля прошла церемония вручения государственных наград отличившимся перед городом гражданам. В их число вошли народные артисты Алиса Фрейндлих, получившая орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, и Михаил Боярский, которому достался Орден Почета.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени губернатор Александр Беглов наградил гендиректора Канонерского судоремнонтного завода Николая Вихрова. Знака отличие "За благодеяние" удостоилась участница Великой Отечественной войны Зинада Корнева, активно помогавшая врачам на пике пандемии коронавируса.

Беглов также наградил депутатов ЗакСа Елену Киселеву и Сергея Соловьева. Им досталось по медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

фото: пресс-служба Смольного


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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